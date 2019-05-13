На севере Китая найден редкий подземный зал предков династии Юань

Тайюань , Китай, , 10:07 — REGNUM Редкий подземный зал предков, относящихся ко временам династии Юань (1271−1368), был найден в гробницах в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 13 мая газета Global Times.

Зал квадратной формы имеет длину стороны 1 метр и расположен на глубине 1,16 метра под поверхностью земли. Он был обнаружен в городе Янцюань провинции Шаньси рядом с двумя поврежденными гробницами.

Внутри были найдены артефакты в виде глиняных горшков, керамических шаров, монет и зеркал, а рядом расположились две древние восьмиугольные гробницы из кирпича. Судя по местонахождению реликвий, археологи сделали вывод, что сооружения были построены во времена правления чингизидской династии Юань.

Отметим, что провинция Шаньси является богатой на культурное наследие. Так, в там было найдено более 53 тыс. недвижимых культурных реликвий, включая древние руины, гробницы и архитектурные ансамбли. Провинция также является домом для 452 культурных реликвий, находящихся под государственной защитой на высшем уровне.

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