В Петербурге открывается Международной фестиваль памяти Елены Образцовой

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM С 13 по 26 мая в Санкт-Петербурге будет проходить Международный фестиваль искусств «Елена» в честь 80-летия со дня рождения выдающейся российской оперной певицы Елены Образцовой. На нескольких знаковых площадках города — в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, в Концертном зале Мариинского театра, в Капелле, Эрмитажном театре, Театре музыкальной комедии — выступят как звезды мировой оперы, среди них Ильдар Абдразаков, Даниэла Скиллачи, Рамон Варгас, так и молодые таланты — слушатели Международной академии музыки Елены Образцовой. В программе фестиваля как классические оперные спектакли — «Иоланта», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Сельская честь», так и новаторские музыкальные постановки, например, шоу «Песенный экспресс — Мосфильм-Голливуд».

13 мая в Санкт-Петербургской филармонии состоится гала-концерт звезд оперной сцены. В это же день, днем, в сквере Елены Васильевны Образцовой на пересечении улиц Писарева и Декабристов артисты посадят новые кусты сирени.