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«Уральские пельмени» в сентябре вернутся в КВН

Культура

Будущая встреча выпускников клуба пройдет в Екатеринбурге

Москва, 13 мая 2019, 09:22 — REGNUM  Шоу-группа «Уральские пельмени» вернется в КВН. Об этом своим поклонникам рассказал участник коллектива Сергей Исаев. Соответствующую запись артист опубликовал 12 мая на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BxXmds0IPfC/

«Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН», — написал Исаев. Он сопроводил свою публикацию видеороликом, в котором Александр Масляков анонсировал встречу выпускников клуба. Она пройдет 3 сентября 2019 года в Екатеринбурге. Кроме «Уральских пельменей», на встрече выступят команда из Пятигорска и «Сборная Камызякского края».

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Напомним, последний раз в рамках КВН «Уральские пельмени» выступили в 2016 году. Впервые в клубе команда выступила в 1995 году, её капитаном является Андрей Рожков.

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