«Мессой поминовения» Щедрина завершился Московский Пасхальный фестиваль

Москва, , 08:25 — REGNUM В Большом зале комплекса «Зарядье» концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева завершился один из самых масштабных музыкальных форумов Европы — XVIII Московский Пасхальный фестиваль. В исполненнии прославленного коллектива прозвучали «Поэтория» Родиона Щедрина на стихи Андрея Вознесенского и «Мученичество святого Себастьяна» Клода Дебюсси. Впервые в столице была исполнена «Месса поминовения» Родиона Щедрина. Композитор не раз подчеркивал, что сочинение это каждый слушатель должен «прочесть на свой лад». Сам же Родион Щедрин свое «послание» (мессу) адресует памяти любимой супруги, великой балерины Майи Плесецкой.