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Битва с Marvel и DC за умы детей: премьера «Героей Энвелла» на Disney

Культура

Сюжет шоу расскажет зрителям о том, как школьники попали в мир компьютерной игры

Битва с Marvel и DC за умы детей: премьера «Героей Энвелла» на Disney
Цитата из м/с «Герои Энвелла». реж. Антон Ланшаков. 2019. Россия
Петербургские школьники Артём, Филипп, Виктор и Кира

Москва, 13 мая 2019, 11:01 — REGNUM  На телеканале Disney сегодня, 13 мая 2019 года, состоится премьера российского мультсериала «Герои Энвелла». Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе анимационной студии «Паровоз».

Сюжет нового мультшоу расскажет зрителям об увлекательном путешествии четырёх школьников из Санкт-Петербурга в мир компьютерной игры. Однажды Арт, Кира, Фил и Вик обнаружат в школе ноутбук, который окажется порталом во вселенную «Героев Энвелла». Школьникам предстоит столкнуться со злодеем Моргартом, который хочет попасть в наш мир и захватить его. В студии отметили, что второй сезон сериала уже находится в производстве, он будет состоять из 26 эпизодов.

«Аудитория Канала Disney, пожалуй, самая требовательная к контенту подобного жанра, и для нашего проекта «Герои Энвелла» трудно найти более строгого судью. Вселенная «Героев Энвелла» конкурирует за подрастающую аудиторию с мировыми франшизами Marvel и DC, но при этом благодаря увлекательной драматургии и оригинальному художественному решению не теряется на их фоне. Поэтому ждем премьеру на Канале Disney и с волнением, но и с уверенностью в расширении аудитории проекта», — рассказал ИА REGNUM генеральный директор анимационное студии «Паровоз» Антон Сметанкин.

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Главной движущей силой проекта «Герои Энвелла» является Антон Ланшаков, он занимает должность режиссёра сериала. Ранее он работал над созданием таких известных многосерийных мультфильмов, как «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль».

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