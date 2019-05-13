Музеи Москвы с 13 по 19 мая будут работать бесплатно

Москва, , 07:44 — REGNUM С сегодняшнего дня, 13 мая, по 19 мая музеи Москвы будут работать бесплатно. Москвичи и гости столицы смогут посетить самые интересные выставки города, сообщается на портале мэра столицы.

Для посещения музея или выставки не требуются какие-либо документы или предварительная запись. Достаточно получить бесплатный билет в кассе.

Акция проходит в рамках Московской музейной недели. В рамках недели пройдут два крупных мероприятия — «Дни исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее».

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Как сообщало ИА REGNUM, Дни исторического и культурного наследия стартовали в Москве 18 апреля и продлятся до 31 мая.

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