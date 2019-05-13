В Германии снимают документальный фильм о Михаэле Шумахере

Берлин, , 07:25 — REGNUM В 2019 году по случаю 50-летия семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в Германии готовится к выходу на экраны документальный фильм о жизни гонщика. Картина «Шумахер» будет отличаться от других тем, что семья пилота, не любящая привлекать к себе внимание, поделится со зрителями своим частным архивом. Об этом пишет газета Die Welt 13 мая.

Это первый документальный фильм, который создается при поддержке семьи Михаэля Шумахера. В фильме появятся его супруга Коринна Шумахер и двое детей, а также непубликовавшиеся ранее фото‑ и видеоматериалы. Режиссерами картины стали Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертонс.

«Мы рады, что этот фильм, находится в таких чутких и амбициозных руках», — сказала менеджер автогонщика Сабина Кем.

В кинотеатрах Германии и Швейцарии фильм «Шумахер» будет показан 5 декабря. Первый трейлер будет представлен уже на будущей неделе на Каннском кинофестивале.

Напомним, Михаэль Шумахер закончил выступления в «Формуле-1» в 2012 году. В конце 2013 года на горнолыжном курорте он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике. Семья спортсмена хранит в секрете информацию о состоянии его здоровья.