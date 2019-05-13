Москва, , 07:16 — REGNUM

Фильм «Мстители: Финал» режиссёров Энтони и Джо Руссо вновь занял первое место в рейтинге российского кинопроката. Об этом 12 мая сообщил портал Kinobusiness.

Во второй выходные показов кинокомикс смог собрать в России 288,1 млн рублей. Таким образом, общая сумма сборов картины в России составила более 2,74 млрд рублей. Фильм был показан в 1575 кинотеатрах. Второе место заняла лента «Отпетые мошеницы» (162,5 млн рублей), третье — фильм «В метре друг от друга» (42,7 млн рублей; 177 млн рублей).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Мстители: Финал» решили решили отказаться от сцены схватки двух Торов из разных времён из-за высокой сложности её исполнения. В результате они решили показать бой между двумя Капитанами Америка.