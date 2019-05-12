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В парке «Зарядье» в Москве наградили лауреатов фестиваля «A Cappella»

Культура

Лучшими признаны вокальные группы из США и Германии

В парке «Зарядье» в Москве наградили лауреатов фестиваля «A Cappella»
Иллюстрация: Mos.ru
Конкурс «Московская весна а сappella»

Москва, 12 мая 2019, 18:51 — REGNUM  В концертном амфитеатре парка «Зарядье» прошла церемония награждения лауреатов третьего фестиваля «Московская весна A Cappella». Гран-при форума получили два коллектива — вокальная группа из США Six Appeal и команда из Германии ONAIR. По мнению авторитетного жюри, в которое с российской стороны входили композитор Виктор Дробыш, певицы Валерия, Варвара, Юлия Волкова, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие известные музыканты, именно эти ансамбли отличались профессионализмом и чистотой звучания.

Всего победителей и призеров определили в четырех конкурсных номинациях и в специальной категории «народные коллективы». На своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин особенно выделил первенство в номинации «Большие вокальные группы» московского коллектива Spokane's girls.

Напомним, что Международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» проходил на более 50 концертных площадках. В нем приняли 195 исполнителей и ансамблей — 140 российских и 55 зарубежных.

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Культурная хроника
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