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Скончалась звезда сериала «Твин Пикс»

Культура

Она страдала от онкологии

Вашингтон, 12 мая 2019, 13:14 — REGNUM  В Соединенных Штатах на 73 году жизни скончалась звезда культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» Пегги Липтон, об этом 12 мая сообщает The Times.

Информация о смерти актрисы и модели сообщили ее близкие. Артистка страдала от онкологического заболевания. Последние часы своей жизни она провела в кругу родных.

«Последние дни она мирно проводила время со своей семьей. Мы счастливы за каждое мгновение, проведенное рядом с ней», — отметили дочери Липтон изданию The Times.

Напомним, Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Модельная карьера артистки началась в 15 лет, а уже в 19 она дебютировала на телевидение в мыльной опере «Шоу Джона Форсайта».

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