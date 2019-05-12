В «Усадьбе Воронцово» в Москве открывается фольклорный фестиваль «Беседа»

Москва, , 12:17 — REGNUM 12 мая на территории парка «Усадьба Воронцово» в Москве в 14 часов откроется второй Открытый фольклорный фестиваль «Беседа».Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. В празднике примут участие более 20 фольклорных коллективов из Москвы и регионов, среди них такие популярные ансамбли как «Россияночка», «Славянка», «Рось», «Сказ» и другие. Они исполнять известные и редкие народные песни, классические композиции русских композиторов. Организаторы обещают погрузить посетителей в атмосферу традиционной культуры, народного творчества и забав. Они смогут принять участие в изготовлении национальных тканных поясов, тряпичных кукол-столбушек, глиняных свистулек и многого другого. В конце праздника можно будет поводить хороводы, научиться танцевать деревенскую кадриль и спеть всем вместе любимые песни.