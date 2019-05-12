Воскресенье, 12 Мая 2019 года
12:18:50 МСК

В Орловской области завершается фестиваль «Традиции Святой Руси»

Культура

В нем приняли участие ученые и артисты из многих российских регионов, а также из Белоруссии, Греции, Украины, Сербии и Молдовы

пос. Вятский посад, Орловская область, 12 мая 2019, 11:59 — REGNUM  12 мая Божественной литургией под открытым небом и благодарственным молебном завершается Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» в Орловской области. Во втором форуме, который проходил в духовно-православном центре «Вятский посад», приняли участие ученые и артисты из многих российских регионов, а также из Белоруссии, Греции, Украины, Сербии и Молдовы. Об этом сообщает портал «Русский мир». В рамках фестиваля уже прошла Всероссийская научно-практическая конференции «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры». Более 70 культурологов, историков, педагоги, представители духовенства обсудили актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Также на фестивале прошли выступления хореографических и музыкальных коллективов, выставка авторских поделок.

Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить