В Орловской области завершается фестиваль «Традиции Святой Руси»

пос. Вятский посад, Орловская область, , 11:59 — REGNUM 12 мая Божественной литургией под открытым небом и благодарственным молебном завершается Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» в Орловской области. Во втором форуме, который проходил в духовно-православном центре «Вятский посад», приняли участие ученые и артисты из многих российских регионов, а также из Белоруссии, Греции, Украины, Сербии и Молдовы. Об этом сообщает портал «Русский мир». В рамках фестиваля уже прошла Всероссийская научно-практическая конференции «Сохранение культурно-исторического наследия, народного искусства и православной культуры». Более 70 культурологов, историков, педагоги, представители духовенства обсудили актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Также на фестивале прошли выступления хореографических и музыкальных коллективов, выставка авторских поделок.

Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.