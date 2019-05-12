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На московских бульварах проходит фотовыставка о театре во время войны

Культура

История знаменитых фронтовых бригад артистов в фотографиях времен Великой Отечественной войны

Москва, 12 мая 2019, 11:33 — REGNUM  До 25 мая на Тверском и Чистопрудном бульварах, а также улице Арбат в Москве будут проходить уличные фотовыставки, посвященные театру в период войны. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, «Посетители могут увидеть архивные фотографии и узнать о роли служителей театра в годы войны. Актеры и режиссеры, гримеры и декораторы, осветители и другие работники сцены — многие из них уходили воевать добровольцами, невзирая на освобождение от призыва на фронт. Одни сражались на передовой с оружием в руках, другие поддерживали боевой дух солдат, играя в концертных бригадах и передвигаясь вместе с войсками, а кто-то помогал раненым в госпиталях и медсанчастях».

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Культурная хроника
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