На московских бульварах проходит фотовыставка о театре во время войны

Москва, , 11:33 — REGNUM До 25 мая на Тверском и Чистопрудном бульварах, а также улице Арбат в Москве будут проходить уличные фотовыставки, посвященные театру в период войны. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, «Посетители могут увидеть архивные фотографии и узнать о роли служителей театра в годы войны. Актеры и режиссеры, гримеры и декораторы, осветители и другие работники сцены — многие из них уходили воевать добровольцами, невзирая на освобождение от призыва на фронт. Одни сражались на передовой с оружием в руках, другие поддерживали боевой дух солдат, играя в концертных бригадах и передвигаясь вместе с войсками, а кто-то помогал раненым в госпиталях и медсанчастях».