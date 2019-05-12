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Московские музеи будут работать бесплатно с 13 по 19 мая

Культура

Для их посещения достаточно получить в кассе бесплатный билет

Москва, 12 мая 2019, 11:25 — REGNUM  Москвичи и гости столицы с 13 по 19 мая смогут бесплатно посетить самые интересные выставки города в рамках Московской музейной недели. Об этом сообщает официальный информационный портал мэра столицы. В программу недели войдут два масштабных общегородских мероприятия — акции «Дни исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Они состоятся 18 мая.

Сайт московского правительства подчеркивает, что для посещения экспозиции или выставки не надо предварительно записываться — достаточно получить бесплатный билет в кассе. Расписание программы можно на сайте агентства «Мосгортур» в разделе «В музеи бесплатно».

В ходе первой Московской музейной недели, которая прошла с 15 по 21 апреля, столичные музеи бесплатно посетили более 225 тысяч человек. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Культурная хроника
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