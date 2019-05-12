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В Москве пройдет новый масштабный фестиваль искусств — «Николин день»

Культура

Уже в следующие выходные – 17-19 мая – Москву ждет новый праздник

Москва, 12 мая 2019, 11:07 — REGNUM  17 по 19 мая в Москве будет проходить новый масштабный фестиваль искусств — «Николин день». По мысли устроителей форума — ряда российских благотворительных и общественных организаций — это должен быть большой творческий народный праздник. Идею уже поддержали и обещали оказать ей всяческое содействие многие известные актеры — Константин Хабенский, Светлана Бондарчук, Анна Ардова, Михаил Пореченков, Надежда Михалкова, Любовь Толкалина. Об этом сообщает информационный портал Mockva.ru

Столичные власти выделили для проведения фестиваля восемь площадок в центре Москвы: на площади Революции, на Манежной площади, на переходе от Манежной площади к площади Революции, в Климентовском переулке, в парке Коломенское, и три на Тверском бульваре. На них с утра до вечера будут иди представления театральных трупп, выступят известнеы музыканты и артисты. Среди них такие популярные как Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Mgzavrebi, Uma2rman, Елка и многие другие.

Как известно, Святой Николай прославился не только своими чудесами, но и покровительством моряков и путешественников. Морская тема станет заглавной на празднике 2019 году. Пройдут специализированные флешмобы, игры, встречи. Организаторы даже обещают, что на Манежной площади «пришвартуется» «Корабль даров».

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Культурная хроника
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