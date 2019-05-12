В Севастополе открывается фестиваль фильмов и программ «Победили вместе»

Севастополь, , 10:03 — REGNUM 12 мая сразу в Севастополе открывается XV Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Он проводится в память об общем подвиге стран-участниц Второй Мировой войны. В конкурсе примут участие работы кинематографистов и «телевизионщиков» из 23 стран: Италии, Франции, США, Финляндии, Швеции, Хорватии, Израиля, Румынии, Китая, Польши, Словакии и других. В 2019 году фестиваль начнется сразу на двух площадках — в Севастополе и на Поклонной горе в Москве — на открытии их свяжет телемост.

Президент фестиваля — знаменитый российский режиссер и актер Владимир Меньшов.