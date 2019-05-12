Воскресенье, 12 Мая 2019 года
10:51:02 МСК

В Севастополе открывается фестиваль фильмов и программ «Победили вместе»

Культура

Президент фестиваля – знаменитый российский режиссер и актер Владимир Меньшов

Севастополь, 12 мая 2019, 10:03 — REGNUM  12 мая сразу в Севастополе открывается XV Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Он проводится в память об общем подвиге стран-участниц Второй Мировой войны. В конкурсе примут участие работы кинематографистов и «телевизионщиков» из 23 стран: Италии, Франции, США, Финляндии, Швеции, Хорватии, Израиля, Румынии, Китая, Польши, Словакии и других. В 2019 году фестиваль начнется сразу на двух площадках — в Севастополе и на Поклонной горе в Москве — на открытии их свяжет телемост.

Президент фестиваля — знаменитый российский режиссер и актер Владимир Меньшов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить