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В Тамбове проходит театральный фестиваль им. Н.Х. Рыбакова

Культура

Он открылся 11 мая спектаклем московского театра им. Евгения Вахтангова «Крик лангусты»

Тамбов, 12 мая 2019, 09:57 — REGNUM  С 11 до 24 мая в Тамбове на нескольких сценах Тамбовского драматического театра будет проходить XIII межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова. В нем принимают участие труппы из Иванова, Карелии, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Таганрога и Ярославля. Основной задачей форума является смотр лучших региональных театров и поддержка провинциальных актеров. Но предваряют основной смотр два коллектива из Москвы — почетные гости фестиваля. 11 мая тамбовской публике Театр им. Евгения Вахтангова представил спектакль «Крик лангусты», а 12 мая Московский драматический театр «Сфера» покажет постановку «Кабала святош».

Авторитетное жюри, которое возглавляют народная артистка России, лауреат Госпремии, премии «Золотая маска», актриса МХТ А.П.Чехова Ольга Яковлева и народный артист России, главный режиссер Московского театра «Сфера» Александр Коршунов традиционно присудит две главных премии — «Актер России» и «Актриса России». В программе форума мастер-классы ведущих режиссеров, творческие встречи со зрителями.

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Культурная хроника
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