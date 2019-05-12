В Крыму открывается Форум молодых деятелей культуры «Таврида 5.0»

Судак, Крым, , 09:55 — REGNUM 12 мая в Судаке в Крыму состоится праздничное открытие образовательного форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Фестиваль проводится с 2105 года, однако в этом году на новом месте он будет как никогда масштабен: он будет состоять из 15 смен и в нем примут участие около 6 тысяч молодых людей. Особенно авторитетным в 2019 году будет и состав педагогов — в гости к молодым талантам приедут представители Национальной театральной премии «Золотая маска», Музыкальной академии М. А. М. А. Игоря Матвиенко, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, издательства «Эксмо-АСТ», Московского Архитектурного института, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета и многие другие известные писатели, режиссеры, музыканты. Последняя смена прибудет на форум в октябре, но с 2020 года проект будет действовать круглый год.

В рамках форума пройдет и фестиваль «Таврида — ARTRUSSIA». В бухте Капсель под Судаком, где расположился новый лагерь, этим же летом начинается строительство образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида».