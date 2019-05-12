Анджелина Джоли снимется в фильме по комиксам Marvel

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Известная голливудская актриса Анджелина Джоли снимется в картине «Вечные» по кинокомиксам Marvel, об этом 12 мая сообщает издание Ok-magazine.ru

Актриса исполнит роль колдуньи Серси, обладающей многими талантами, в том числе левитаций, а также способностью управлять космической энергией. Для Джоли это станет первой работой в киновселенной Marvel.

В настоящее время также ведутся переговоры с актером Ричардом Мэдденом, знакомым зрителям по роли Робба Старка в сериала «Игра престолов».

Напомним, картина «Вечные» посвящена расе супергероев, равных по силе богам, цель которых — защита земли. Древние супергерои ведут борьбу с суперзлодеями, известными как Девианты. Премьера ленты запланирована на 2020 год.

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