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Анджелина Джоли снимется в фильме по комиксам Marvel

Культура

Вместе с ней в фильме может появиться исполнитель роли Робба Старка

Анджелина Джоли снимется в фильме по комиксам Marvel
Foreign and Commonwealth Office
Анджелина Джоли

Вашингтон, 12 мая 2019, 07:22 — REGNUM  Известная голливудская актриса Анджелина Джоли снимется в картине «Вечные» по кинокомиксам Marvel, об этом 12 мая сообщает издание Ok-magazine.ru

Актриса исполнит роль колдуньи Серси, обладающей многими талантами, в том числе левитаций, а также способностью управлять космической энергией. Для Джоли это станет первой работой в киновселенной Marvel.

В настоящее время также ведутся переговоры с актером Ричардом Мэдденом, знакомым зрителям по роли Робба Старка в сериала «Игра престолов».

Напомним, картина «Вечные» посвящена расе супергероев, равных по силе богам, цель которых — защита земли. Древние супергерои ведут борьбу с суперзлодеями, известными как Девианты. Премьера ленты запланирована на 2020 год.

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