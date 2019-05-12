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В Большом театре состоится премьера оперы «Евгений Онегин»

Культура

Постановку Чернякова решили заменить постановкой израильского режиссера

В Большом театре состоится премьера оперы «Евгений Онегин»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большой театр

Москва, 12 мая 2019, 07:21 — REGNUM  На Исторической сцене Большого театра пройдут премьерные показы оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», об этом 12 мая сообщает ИА InterMedia.

Последние годы в главном музыкальном театре Москвы данная опера шла на Новой сцене в постановке Дмитрия Чернякова, новое издание старой оперы будет представлено художественным руководителем израильского театра «Гешер» Евгением Арье.

Премьерные показы пройдут с 15 по 19 мая 2019 года. Дирижером-постановщиком спектакля выступит главный дирижер Большого театра, а также его музыкальный руководитель Туган Сохиев.

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