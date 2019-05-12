Российская группа сняла клип памяти Кита Флинта

Москва, , 07:20 — REGNUM Известная российская группа Little Big выпустила клип, посвященный памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта, ролик был выложен 10 мая на официальном канале группы в YouTube.

Композиция получила название «Rave in Peace», что означает «Отрывайся с миром», название было придумано по аналогии с распространенным фразеологизмом «Rest in Peace» (покойся с миром).

Напомним, в начале марта 2019 года известный музыкант Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. В его крови были обнаружены следы алкоголя, а также наркотические препараты.

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