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В США скончался актёр Клемент фон Франкенстайн

Культура

Ему было 74 года

В США скончался актёр Клемент фон Франкенстайн
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Поминальная свеча

Лос-Анджелес, США, 12 мая 2019, 07:20 — REGNUM  В Соединенных Штатах скончался известный британский актер Клемент фон Франкенстайн, об этом 12 мая сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артист скончался в одном из госпиталей города Лос-Анджелес, причиной смерти стала гипоксия. Франкенстайн находился в искусственной коме в течение 10 дней.

Напомним, славу британскому актеру принесли роли над такими фильмами как «Американский президент», «Самоволка», «Смерть ей к лицу», а также «Да здравствует Цезарь!».

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