В США скончался актёр Клемент фон Франкенстайн

Лос-Анджелес, США, , 07:20 — REGNUM В Соединенных Штатах скончался известный британский актер Клемент фон Франкенстайн, об этом 12 мая сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артист скончался в одном из госпиталей города Лос-Анджелес, причиной смерти стала гипоксия. Франкенстайн находился в искусственной коме в течение 10 дней.

Напомним, славу британскому актеру принесли роли над такими фильмами как «Американский президент», «Самоволка», «Смерть ей к лицу», а также «Да здравствует Цезарь!».

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни французский режиссер Жан-Клод Бриссо