«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев провел вторую репетицию

Иерусалим, , 21:51 — REGNUM Представляющий Россию на музыкальном шоу «Евровидение» Сергей Лазарев провел вторую репетицию перед финальной частью конкурса. Об этом 11 мая сообщается на официальном сайте мероприятия.

Песня Лазарева «Scream», написанная Филиппом Киркоровым, будет сопровождаться необычным номером, в котором будут использоваться несколько зеркал. По прогнозам букмекеров российский исполнитель является одним из фаворитом шоу.

Как передавало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 стран. Лазарев выступает под номером 13.

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