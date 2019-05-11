Трон из сериала «Игра престолов» установили на станции московского метро

Москва, , 15:12 — REGNUM Железный трон из популярного сериала «Игра престолов» был установлен на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба московского метрополитена.

Флешмоб с установкой трона прошёл в преддверии показа пятой серии восьмого, заключительного сезона сериала. Организаторами действа стали московское метро и онлайн-сервис «Амедиатека».

В рамках флешмоба для всех желающих была организована фотосессия с аниматорами в образах героев сериала Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. В течение нескольких часов пассажиров метрополитена была возможность сфотографироваться с героями сериала.

В мероприятии приняли участие и музыканты проекта «Музыка в метро», исполнившие заглавную мелодию из «Игры престолов», написанную композитором Рамином Джавади.

Уточняется, что Железный трон простоит на станции московского метро три дня, до 13 мая включительно. Возле него и сидя на нём смогут сфотографироваться все желающие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете Джорджу Мартину, автору книги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала «Игра престолов», показа финального эпизода саги в своём кинотеатре.

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