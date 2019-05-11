Суббота, 11 Мая 2019 года
16:33:18 МСК

Трон из сериала «Игра престолов» установили на станции московского метро

Культура

У новой «достопримечательности» смогут сфотографироваться все желающие

Москва, 11 мая 2019, 15:12 — REGNUM  Железный трон из популярного сериала «Игра престолов» был установлен на станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро в Москве. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба московского метрополитена.

Флешмоб с установкой трона прошёл в преддверии показа пятой серии восьмого, заключительного сезона сериала. Организаторами действа стали московское метро и онлайн-сервис «Амедиатека».

В рамках флешмоба для всех желающих была организована фотосессия с аниматорами в образах героев сериала Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. В течение нескольких часов пассажиров метрополитена была возможность сфотографироваться с героями сериала.

В мероприятии приняли участие и музыканты проекта «Музыка в метро», исполнившие заглавную мелодию из «Игры престолов», написанную композитором Рамином Джавади.

Уточняется, что Железный трон простоит на станции московского метро три дня, до 13 мая включительно. Возле него и сидя на нём смогут сфотографироваться все желающие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете Джорджу Мартину, автору книги «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала «Игра престолов», показа финального эпизода саги в своём кинотеатре.

Читайте ранее в этом сюжете: Джорджу Мартину запретили показывать «Игру престолов» в своем кинотеатре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить