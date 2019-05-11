«Разомкнутые объятия» Педро Альмодавара возвращаются на экраны

Москва, , 13:28 — REGNUM Сегодня, 11 мая, в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт ретроспектива фильма «Разомкнутые объятия». Показ картины Педро Альмодовара устраивает проект «Артпоказ».

По сюжету фильма, известный режиссёр и сценарист Матео Бланко теряет зрение и любимую женщину вследствие страшной аварии. Четырнадцать лет спустя Гарри Кейн (рабочий псевдоним Бланко) вспоминает прошлое и решает рассказать сыну своей давней подруги историю любовного квадрата, которая закончилась той страшной катастрофой.

Показ картины пройдёт в 21:00 в кинотеатрах «Родина» (Санкт-Петербург) и «Космос» (Москва) на испанском языке с русскими субтитрами.

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