Санкт-Петербург, 11 мая 2019, 10:45 — REGNUM

В Санкт-Петербурге в клубе A2 состоится концерт «Танцы с оркестром» в исполнении оркестра «1703», об этом 11 мая сообщает издание Moika78.

Питер Брейгель Младший. Танец вокруг майского дерева. ок. 1625–1630
Питер Брейгель Младший. Танец вокруг майского дерева. ок. 1625–1630

На площадке, вместимостью 3 тыс. человек прозвучат произведения таких великих композиторов как Прокофьев, Равель, Хачатуриян. Зрителем смогут потанцевать под классическую музыку.

Напомним, оркестр «1703» был создан в 2013 году в честь 310-летия со дня основания Санкт-Петербурга. За шесть лет своей деятельности на его счету порядка 30 концертов. Главным его дирижером является артист Мариинского театра Илия Дьяков.