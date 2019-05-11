В Туле открывается Всероссийский библиотечный конгресс

Тула, , 10:19 — REGNUM С 11 по 17 мая 2019 года в Туле будет проходить Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. Основная тема форума — «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России». Более полутора тысяч представителей библиотек, информационных центров, профильных вузов, министерств и ведомств, региональных администраций из всех регионов России обсудят актуальные вопросы современного развития этих учреждений культуры. Одними из главных тем станут «Пути развития библиотек до 2025 года», «Библиотеки в пространстве культуры и науки», «Библиотека и власть: в поисках оптимального взаимодействия», «Модельная библиотека — какой ей быть?», «Деятельность научных библиотек как фактор инновационного прорыва в будущее», «Концепция вузовской библиотеки», «Электронные ресурсы библиотек как основа развития науки и образования на современном этапе», «Библиотекарь — профессия будущего» и многие другие.

В рамках форума будут работать обучающие семинары, «Школа комплектатора», «Школа библиотечного блогера» и «Школа реставратора», а также пройдет XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.