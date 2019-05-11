В интернете появился трейлер фильма о Диего Марадоне

Буэнос-Айрес, , 10:32 — REGNUM В интернете появился трейлер документального фильма, посвященного великому футболисту Диего Марадоне, соответствующий ролик был опубликован в YouTube 10 мая.

Картиная будет представлена на Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая. Мировая премьера запланирована на 14 июня.

Режиссером ленты стал лауреат премии «Оскар» Азиф Кападиа, который также снимал документальный фильм о великом автогонщике Айртоне Сенне. Фильм о Марадоне состоит из переработки значительного видеоматериала, ранее не известного широкой публике.

Напомним, Диего Марадона по праву считается одним из величайших футболистов в истории. Благодаря его игре Аргентина победила на чемпионате мира 1986 года, а в 1990 году завоевала серебряные медали.

Марадона также является автором «самого красивого гола» в истории, кроме того широкой известностью отмечен эпизод, в котором футболист, в нарушении правил, забил гол рукой, который был засчитан судьей. Позже Марадона, признавая ошибку, заявлял, что это была «рука бога».

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