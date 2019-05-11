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В Петербурге открывается фестиваль молодых театров «Здесь и сейчас»

Культура

Поклонники театра увидят в стенах музея шесть оригинальных постановок

Санкт-Петербург, 11 мая 2019, 10:06 — REGNUM  11 мая в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге стартует новый оригинальный театральный форум — известный музей организовал форум молодых театров, способных вписать свои творческие постановки в выставочное пространство, «Здесь и сейчас». Устроители намерено ориентируются независимые экспериментальные коллективы. Об этом сообщает петербургский информационный портал Мойка78.

Откроет фестиваль театр «Открытое пространство» спектаклем «Мейерхольд». Автор пьесы и режиссер Роман Габриа представляет свою работу в пространстве зала театрального авангарда 1920−1930-х годов.

Всего в течение сезона поклонники театра увидят в стенах музея шесть оригинальных постановок. Уже летом 2019 года они смогут познакомиться с неординарными работами Театра ненормативной пластики и Нового императорского театра.

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Культурная хроника
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