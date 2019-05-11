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В Российской библиотеке проходит выставка военных карт «Стратегия Победы»

Культура

На картах — военные операции 1944 года

Москва, 11 мая 2019, 10:04 — REGNUM  В читальном зале отдела картографических изданий Российской государственной библиотеки открылась выставка «Стратегия Победы: наступательные операции Советской Армии 1944 года». Она посвящена периоду в Великой Отечественной войне в начале 1944 года, когда стратегическая инициатива полностью перешла в руки советского командования. Расположение войск и материальных ресурсов позволяло проводить военные операции на всём протяжении линии фронта. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

В экспозиции представлены как современные карты, так и карты и схемы времен Великой Отечественной. Это и схематические обзорные карты, и специальные топографические, и оперативные фронтовые и многие другие. В них отражены главные военные операции 1944 года: снятие блокады Ленинграда, освобождении Украины, Крыма и Белоруссии.

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Культурная хроника
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