В Москве издадут Большую китайскую энциклопедию

Москва, , 10:01 — REGNUM Первый «Большой китайской энциклопедии» выйдет на русском языке уже в 2019 году. Об этом сообщили на представлении проекта в книжном магазине «Шанс» организаторы — издательство «Большая китайская энциклопедия». В первом томе будут представлены базовые знания о Китае: тысяча статей посвящены географии, истории, политики, науке, философии, искусству, литературе, архитектуре, а также выдающемся деятелем страны. Основное издание состоит из 73 томов (сейчас составляется новое издание), но данный проект будет не столь обширен, но не менее масштабен: в нем принимают участие Бангладеш, Монголия, Ливан, Россия, США, где уже идут работы по переводу.