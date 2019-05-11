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В Москве издадут Большую китайскую энциклопедию

Культура

Первый том будет содержать базовые статьи о Китае

Москва, 11 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Первый «Большой китайской энциклопедии» выйдет на русском языке уже в 2019 году. Об этом сообщили на представлении проекта в книжном магазине «Шанс» организаторы — издательство «Большая китайская энциклопедия». В первом томе будут представлены базовые знания о Китае: тысяча статей посвящены географии, истории, политики, науке, философии, искусству, литературе, архитектуре, а также выдающемся деятелем страны. Основное издание состоит из 73 томов (сейчас составляется новое издание), но данный проект будет не столь обширен, но не менее масштабен: в нем принимают участие Бангладеш, Монголия, Ливан, Россия, США, где уже идут работы по переводу.

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Культурная хроника
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