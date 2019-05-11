Москва, 11 мая 2019, 10:01 — REGNUM Первый «Большой китайской энциклопедии» выйдет на русском языке уже в 2019 году. Об этом сообщили на представлении проекта в книжном магазине «Шанс» организаторы — издательство «Большая китайская энциклопедия». В первом томе будут представлены базовые знания о Китае: тысяча статей посвящены географии, истории, политики, науке, философии, искусству, литературе, архитектуре, а также выдающемся деятелем страны. Основное издание состоит из 73 томов (сейчас составляется новое издание), но данный проект будет не столь обширен, но не менее масштабен: в нем принимают участие Бангладеш, Монголия, Ливан, Россия, США, где уже идут работы по переводу.
В Москве издадут Большую китайскую энциклопедию
Первый том будет содержать базовые статьи о Китае
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
- 11 Мая 2019 На ВДНХ пройдет фестиваль по культовому фильму Алексея Балабанова «Брат»
-
- 11 Мая 2019 В Петербурге открывается фестиваль молодых театров «Здесь и сейчас»
-
- 11 Мая 2019 В Российской библиотеке проходит выставка военных карт «Стратегия Победы»
-
- 11 Мая 2019 В Петербурге открывается фестиваль молодых театров «Здесь и сейчас»