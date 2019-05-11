Первый канал покажет фильм «Памяти Сергея Доренко»

Москва, , 10:19 — REGNUM Первый телеканал общественного российского телевидения покажет документальный фильм памяти известного журналиста Сергея Доренко, об этом 11 мая сообщает пресс-служба канала.

«11 мая в 10:05 в нашем эфире документальный фильм «Памяти Сергея Доренко», — отмечается в сообщении первого канала, опубликованного на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, известный журналист Сергей Доренко умер в четверг 9 мая, он передвигался по Москве на своем мотоцикле, когда у него произошел разрыв аорты.

Корреспондент получил известно в 1990-е годы, когда вел новостную передачу на Первом телеканале, когда им руководил ныне покойный бизнесмен Борис Березовский. Позже Доренко вновь вернулся в большую журналистику, с 2014 года возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».

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