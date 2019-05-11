Суббота, 11 Мая 2019 года
10:23:00 МСК

Сестры Вачовски примут участие в создании ремейка «Матрицы»

Культура

Оригинальный фильм они снимали будучи братьями

Вашингтон, 11 мая 2019, 10:14 — REGNUM  Сестры Вачовски, примут участие в перезапуске культовой картины «Матрица», об этом 10 мая сообщает издание Yahoo Movies.

Лоуренс и Эндрю Вачовски, сделавшие операцию, в результате которой они стали считать себя женщинами по имени Лана и Лили, выступили режиссерами оригинального фильма, теперь же они приложит свои усилия для съемок ремейка.

Пока неизвестно, какая роль будет им отведена на съемочной площадке, вполне возможно, что они не будут режиссировать новую ленту.

Напомним, фильм «Матрица» увидел свет в 1999 году, позднее вышли вторая и третья часть трилогии. Картина была вдохновлена современной постмодернистской философией, в частности трудами известного мыслителя Жана Бодрийяра.

Читайте ранее в этом сюжете: По «Коридору бессмертия» — со слезами на глазах и ложкой дегтя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить