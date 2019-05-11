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На ВДНХ пройдет фестиваль по культовому фильму Алексея Балабанова «Брат»

Культура

Лента оказала влияние на целое поколение

На ВДНХ пройдет фестиваль по культовому фильму Алексея Балабанова «Брат»
Цитата из к/ф «Брат». реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия
Сергей Бодров

Москва, 11 мая 2019, 09:37 — REGNUM  11 мая в парке «Россия — моя история» на ВДНХ фестиваль, основанный на мотивах культовых киноработ Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Как отмечает в релизе на официальном сайте выставки, «Фильмы выдающегося российского кинорежиссера объединили вокруг себя много талантливых людей — продолжателей традиций культуры конца XX — начала XXI века. Многие песни из сиквела стали гимнами для целого поколения».

Поклонники фильма, а также те, кто хорошо помнит времена выхода картины, а это было 19 лет назад, смогут принять участие в различных мероприятиях фестиваля, в частности посмотреть дилогию о главном герое картины Даниле Багрове и документального фильма режиссера Дарьи Иванковой о режиссере ленты Балабанове «Алексей Октябринович».

В фойе парка также можно будет приобрести тематическую сувенирную продукцию. Вход свободный.

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Культурная хроника
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