В возрасте 51 года скончался известный фотограф и режиссер Николай Тарханов

Иркутск, , 09:50 — REGNUM В Иркутске умер известный режиссер и фотограф Николая Тарханов, об этом на своей странице в социальной сети Facebook 11 мая сообщил певец Аркадий Стародубцев.

«Большое горе… Скончался Николай Тарханов», — написал артист, долгие годы друживший с Тархановым, который являлся режиссером всех клипов Стародубцева.

Фотограф скончался в возрасте 51 года, по предварительной информации причиной смерти стал резкий перепад давления. Подробности трагической кончины пока не сообщаются.

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