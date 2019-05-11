В США скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке»

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В Соединенных Штатах в возрасте 92 лет скончался известный сценарист художественных фильмов Элвин Сарджен, об этом 11 мая сообщает издание Deadline.

Как отмечается, смерть наступила по естественным причинам, так как Сарджен находился в преклонном возрасте. Представители сценариста подтвердили данную информацию.

Напомним, Элвин Сарджент родился 12 апреля 2927 года в американском штате Филадельфия. Он получил известность благодаря работе над серией фильмов о «Человеке-пауке».

Сценарист также был лауреатом престижной кинопремии «Оскар» за фильмы «Обыкновенные люди» и «Джулия».

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