Актер из «Игры престолов» допустил появление нового дракона

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Датский актер Йохан Филип Асбек не исключил появление нового дракона в пятой серии финального сезона «Игры престолов». Об этом Асбек, исполняющий роль Эурона Грейджоя, написал на своей странице в Instagram.

Актер опубликовал фото со съемок, на котором он «сдувает» с ладони своих коллег, стоящих на фоне зеленого экрана. Под снимком Асбек указал, что с нетерпением ждет выхода пятого эпизода, в котором будут «свет и смерть», а также, вероятно, драконы.

«Возможно, вы увидите дракона… или двух, или ни одного», — отметил он.

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Асбек также пошутил про стаканы с кофе, один из которых зрители заметили в прошлой серии. Актер предположил, что в кадре появится не только кофе, но и печенье Oreo.

https://www.instagram.com/p/BxM13xmh5TX/

Как сообщало ИА REGNUM, последняя серия заключительного сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» выйдет на канале НВО 19 мая. Изначально в сериале появлялись три дракона, который вырастила Дейнерис Таргариен, однако два из них погибли в восьмом сезоне.

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