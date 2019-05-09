Четверг, 9 Мая 2019 года
13:55:19 МСК

На экраны страны выходит фильм «На Париж» по сценарию Станислава Говорухина

Культура

Это история путешествия советских офицеров в столицу Франции для празднования Дня Победы

На экраны страны выходит фильм «На Париж» по сценарию Станислава Говорухина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кинотеатр

Москва, 9 мая 2019, 13:25 — REGNUM  9 мая в российский прокат выходит фильм режиссера Сергея Саркисова «На Париж». В основе сюжета подлинная и удивительная история путешествия группы советских офицеров, отправившихся в Париж, чтобы по-настоящему отпраздновать именно в столице Франции победу. Сценарий к картине написал в свое время знаменитый российский кинематографист Станислав Говорухин со слов участника этой «экспедиции» Героя Советского Союза генерала Александра Милюкова. Режиссеру, снимавшего, по его словам, именно человеческую историю, удалось привлечь к работе поистине звездный состав: в картине снялись Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий. Евгений Стычкин, Рената Литвинова, Михаил Ефремов и многие другие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить