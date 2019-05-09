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Во МХАТе им. М. Горького пройдет поэтический вечер «Бессмертные строки»

Культура

Прозвучат стихи участников Великой Отечественной войны

Во МХАТе им. М. Горького пройдет поэтический вечер «Бессмертные строки»
Vladimir OKC
МХАТ имени Горького

Москва, 9 мая 2019, 08:50 — REGNUM  9 мая в Московском художественном академическом театре имени М. Горького состоится спектакль «Бессмертные строки. Поэтический спектакль». Постановку вечера поэзии, посвященного празднованию Дня Победы осуществил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

Со сцены прозвучат бессмертные строки поэтов — участников Великой Отечественной войны — Виктора Гончарова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Арсения Тарковского, Михаила Светлова, Семена Гудзенко и Бориса Слуцкого.

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Культурная хроника
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