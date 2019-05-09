В Большом и Мариинском театрах — специальные программы ко Дню Победы

Москва, , 08:42 — REGNUM Ведущие российские театры 9 мая представят программы, спектакли, концерты, специально подготовленные ко Дню Победы. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

На Исторической сцене Большого театра пройдет праздничный концерт с участием солистов оперной труппы Большого театра. Духовой оркестр Мариинского театра под управлением Арсения Шуплякова и ведущие артисты Ирина Матаева, Сергей Романов, Евгений Ахмедов, Олег Сычёв и Вадим Кравец исполнят песни военных лет. На Новой сцене Мариинского театра будет показан одноактный балет Дмитрия Шостаковича «Ленинградская симфония» в постановке хореографа Игоря Бельского Главные партии исполнят Алина Сомова и Максим Зюзин.

9 мая в 13.00 на Поклонной горе Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева Москва даст большой праздничный концерт. Солист — Денис Мацуев.