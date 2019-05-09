В театре Вахтангова — спектакль «Людмила Гурченко. Негасимый свет»

Москва, , 08:25 — REGNUM 9 мая, в день годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на Новой сцене Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова покажет моноспектакль Нонны Гришаевой «Людмила Гурченко. Негасимый свет». Как отмечается на сайте театра, «спектакль — это музыкальная фантазия, где мир актрисы окрашен самыми разными красками. Взлеты и падения. Белое и черное. Любовь и предательство. Счастье довоенного времени. Любимый папочка, который безоговорочно верит в свою дочурку, и война… с ее совсем не детским лицом. И надо выживать в свои пять с половиной лет. Но несмотря не на что, «ищет девочка счастья крошку, настоящего, не понарошку»… Спектакль был создан друзьями и поклонниками замечательной актрисы. Режиссер — Сергей Алдонин, автор идее, музыки, стихов — Алла Зохина.

В главной роли — заслуженная артистка России Нона Гришаева.