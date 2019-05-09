Москва, , 08:20 — REGNUM

9 мая в московском парке искусств «Музеон» весь день будут проходить праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Начнется День Победы в 10.00 с коллективного просмотра трансляции торжественного парада на Красной площади. Днем посетители смогут послушать духовой оркестр «Московские фанфары». А в 16.00 начнется грандиозный концерт «Победа — одна на всех». В нем примут участие любимые артисты Василий Лановой, Михаил Ножкин, Ирина Мирошниченко, Лариса Голубкина, вокалисты Петр Налич, Евгений Гор, Олеся Евстигнеева, а также коллективы ВИА «Татьяна», «Тенора XXI века», «После 11», «Домисолька» и многие другие. В течении шести часов будут звучать любимые песни военных лет, которые близки каждому россиянину. Также в программе выступление Сводного оркестра кадетских корпусов Министерства культуры и открытый кинопоказ фильма Андрея Тарковского «Иваново детство».