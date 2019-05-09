В Салониках открывается Год языка и литературы России и Греции

Салоники, Греция, , 08:16 — REGNUM 9 мая на Международной книжной ярмарке в Салониках подписанием меморандума будет торжественно открыт перекрестный Года языка и литературы России и Греции. Он будет проходить с мая 2019 по май 2010 года. Документ подпишут спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и координатор комитета по проведению перекрестного Года языка и литературы с греческой стороны, бывший посол Греции в России Илиас Клис.

Местом открытия перекрестного Года языка и литературы двух стран Международная книжная ярмарка выбрана намернно — Россия ежегодно является одним из крупнейших ее участников. Так в 2019 году 60 российских издательств представят более одной тысячи наименований книг. В рамках форума свои последние работы представят высшие учебные заведения — Кубанский государственный университет, Московский государственный лингвистический университет, Московский государственный институт международных отношений.

В программе Года планируется проведение множества презентаций организаций культуры, конференции и семинары ученых, круглые столы филологов, встречи с известными писателями двух стран, работа над совместными изданиями и многое другое.