На площади Музея Победы состоится грандиозный концерт юных музыкантов

Москва, , 08:12 — REGNUM 9 мая на площади перед Музеем Победы на Поклонной горе пройдет масштабная музыкальная акция — «Фанфары Победы». В концерте примут участие свыше 1000 юных музыкантов — учащихся 20 специализированных и образовательных школ Москвы.

Сводный оркестр и хор исполнят знаменитые песни военных лет, в том числе «День Победы» и «Марш защитников Москвы». Также каждый детский коллектив исполнит свою программу.

Как отметило, на своем официальном сайте один из организаторов акции Российское военно-историческое общество, в 2018 году на выступлении присутствовало около 10 тысяч человек. В этом году ожидается значительно больше.

Начало концерта: 11.00.