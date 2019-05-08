Москва, , 21:27 — REGNUM

Скончавшийся 8 мая композитор Евгений Крылатов будет похоронен на Мытищинском кладбище в Москве. Об этом сообщил агентству «Москва» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Композитора Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище», — сказал он, добавив, что дата похорон будет объявлена позднее.

Как передавало ИА REGNUM, автор музыки к знаменитым советским кинофильмам и мультфильмам Евгений Крылатов скончался сегодня в Москве на 86 году жизни.