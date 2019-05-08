В Ростове-на-Дону установили мемориальную доску Александру Печерскому

Ростов-на-Дону, , 20:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону 8 мая была торжественна открыта мемориальная доска Александру Печерскому, организатору восстания и массового побега пленных из одного из самых страшных лагерей смерти в Польше — «Собибор». Доска установлена на здании электровозоремонтного завода, где до войны работал счетоводом будущий герой, офицер Красной армии. Год назад, в 2018 году, в Ростове-на-Дону также был установлен бюст Александра Печерского на площади перед гимназией №52, где создан музей «Антифашист».

На церемонии присутствовала внучка Печерского Наталья Ладыченко.

В 2018 году в российском прокате с успехом прошёл фильм Константина Хабенского «Собибор», рассказывающий о единственном удавшемся восстании в концлагере.