Среда, 8 Мая 2019 года
21:00:50 МСК

В Ростове-на-Дону установили мемориальную доску Александру Печерскому

Культура

Лейтенант Красной армии Александр Печерский руководил в 1943 году восстанием в концлагере «Собибор»

Ростов-на-Дону, 8 мая 2019, 20:51 — REGNUM  В Ростове-на-Дону 8 мая была торжественна открыта мемориальная доска Александру Печерскому, организатору восстания и массового побега пленных из одного из самых страшных лагерей смерти в Польше — «Собибор». Доска установлена на здании электровозоремонтного завода, где до войны работал счетоводом будущий герой, офицер Красной армии. Год назад, в 2018 году, в Ростове-на-Дону также был установлен бюст Александра Печерского на площади перед гимназией №52, где создан музей «Антифашист».

На церемонии присутствовала внучка Печерского Наталья Ладыченко.

В 2018 году в российском прокате с успехом прошёл фильм Константина Хабенского «Собибор», рассказывающий о единственном удавшемся восстании в концлагере.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить