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Путин: Мелодии и песни Евгения Крылатова стали родными для многих поколений

Культура

Композитор Евгений Крылатов умер в возрасте 85 лет

Москва, 8 мая 2019, 18:47 — REGNUM  Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 8 мая композитора Евгения Крылатова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Крылатов был выдающимся композитором и «человеком высочайшей внутренней культуры и достоинства».

«Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь — за мелодии и песни, которые стали родными для многих поколений», — отметил Путин.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался сегодня в Москве на 86 году жизни.

Крылатов был автором музыки более чем к 160 кинофильмам и мультфильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Умка», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве скончался Евгений Крылатов, написавший песню «Крылатые качели»

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