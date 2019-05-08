Путин: Мелодии и песни Евгения Крылатова стали родными для многих поколений

Москва, 8 мая 2019, 18:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 8 мая композитора Евгения Крылатова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Крылатов был выдающимся композитором и «человеком высочайшей внутренней культуры и достоинства».
«Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь — за мелодии и песни, которые стали родными для многих поколений», — отметил Путин.
Как передавало ИА REGNUM, советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался сегодня в Москве на 86 году жизни.
Крылатов был автором музыки более чем к 160 кинофильмам и мультфильмам, в числе которых — «Приключения Электроника», «Умка», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.
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