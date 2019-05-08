Звезда «Игры престолов» может сыграть вечного Икара в новом фильме Marvel

Лос-Анджелес, США, , 17:05 — REGNUM Британский актёр Ричард Мэдден ведет переговоры по поводу участия в предстоящем фильме Marvel «Вечные». Об этом 7 мая сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1126079547210735616

По имеющейся информации, Мэдден претендует на роль Икара — представителя расы Вечных. Если переговоры окончатся успешно, на съёмочной площадке он составит компанию Анджелине Джоли и Кумейлу Нанджиани.

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Напомним, поклонники сериала «Игра престолов» хорошо знают Ричарда Мэддена по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов». Актёр также снялся в фильмах «Телохранитель» (2018) и «Золушка» (2015).

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