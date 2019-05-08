Из фильма «Мстители: Финал» убрали сцену схватки двух Торов

Лос-Анджелес, США, , 18:06 — REGNUM Во время проведения подкаста Happy Sad Confused режиссёры фильма «Мстители: Финал» братья Руссо рассказали о неиспользованных сценах. Как оказалось, в картине планировалось столкновение двух Торов из разных времён.

В первоначальной версии сценария Тор из «Финала» должен был противостоять своей более молодой и могущественной версии. Однако режиссёры отказались от этой идеи из-за сложности исполнения. В итоге они остановились на конфликте двух Капитанов Америка из разных времён.

Другой причиной отказа от боевой сцены стало решение режиссёров сфокусироваться на личности героя и подробнее раскрыть её. По словам братьев Руссо, эпизод с матерью Тора в прошлом куда лучше показал зрителям эмоциональное состояние персонажа после пережитого горя.

Читайте также: Судьба Тони Старка и щита Капитана Америка: Джо Руссо о «Мстителях: Финал»

Ранее братья Руссо поделились некоторыми подробностями сюжета «Мстителей: Финал». В частности, они рассказали, почему щит Капитана Америка достался Соколу, а не Зимнему Солдату. По словам режиссёров, Баки (настоящее имя Зимнего Солдата) ещё не до конца оправился от управления сознанием, а у Сэма (Сокол) есть солдатская этика и свобода воли. Также братья Руссо подтвердили, что Роберт Дауни — младший больше не вернётся к работе над киновселенной Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Тёмного рыцаря» снимет перезапуск «Восставшего из ада»