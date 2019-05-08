В июне The Chemical Brothers устроят шоу в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Известная группа The Chemical Brothers выступит 6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба медиакомпании PMI.

Концерт пройдёт во Дворце спорта «Юбилейный», поклонники известного электронного коллектива смогут услышать треки с его девятого по счету альбома «No Geography». Организаторы заявили, что The Chemical Brothers устроят незабываемое визуальное шоу.

Напомним, The Chemical Brothers — это британская группа, основанная в 1989 году Эдмундом Саймонсом и Томасом Роулэндсом. Стоит отметить, что известное название она получила лишь в 1992 году, до этого музыканты называли себя The Dust Brothers.

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За свою историю музыкальный коллектив был четыре раза удостоен премии «Грэмми», первую награду этого престижного конкурса он получил в 1998 году за композицию «Block Rocking Beats» в номинации «Лучший рок-инструментал».

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